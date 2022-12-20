TBMM çocuk istismarını önlemek için harekete geçiyor

TBMM Genel Kurulu'nda; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grupları, 'çocuk istismarının' önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması amacıyla önerge verecek. 5 siyasi partinin komisyon kurulmasına ilişkin verecekleri ortak önergeleri, 22 Aralık Perşembe günü Genel Kurul'da ele alınacak.

"ORTAK ÖNERGEDE MUTABIKIZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, söz konusu önerge ile ilgili imzaların atılıyor olduğunu belirterek, "Ortak önergede mutabıkız" dedi. MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin ortak önergede yer alacaklarını belirterek destek vereceklerini söyledi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de gruplara perşembe gününe hazırlıklı olunması tavsiyesinde bulundu.