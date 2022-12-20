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Giriş Tarihi: 20.12.2022 23:15 Son Güncelleme: 20.12.2022 23:15

TBMM çocuk istismarını önlemek için harekete geçiyor

TBMM'de, 'çocuk istismarını' önlemek amacıyla araştırma komisyonu kurulacak. İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 2002'de, 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiği iddialarından sonra TBMM harekete geçti.

DHA
TBMM çocuk istismarını önlemek için harekete geçiyor

TBMM Genel Kurulu'nda; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grupları, 'çocuk istismarının' önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması amacıyla önerge verecek. 5 siyasi partinin komisyon kurulmasına ilişkin verecekleri ortak önergeleri, 22 Aralık Perşembe günü Genel Kurul'da ele alınacak.

"ORTAK ÖNERGEDE MUTABIKIZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, söz konusu önerge ile ilgili imzaların atılıyor olduğunu belirterek, "Ortak önergede mutabıkız" dedi. MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin ortak önergede yer alacaklarını belirterek destek vereceklerini söyledi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de gruplara perşembe gününe hazırlıklı olunması tavsiyesinde bulundu.

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TBMM çocuk istismarını önlemek için harekete geçiyor
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