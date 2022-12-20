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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Yeniçağ Haber Müdürü’nden çirkin saldırı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Yeniçağ Haber Müdürü’nden çirkin saldırı
İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi'nin Haber Müdürü Fatih Ergin, "Hafızlık bu çağda neye yarıyor? Teknoloji çağında 'hafızlık' asalaklık adaylığıdır" ifadelerini kullandı. Fatih Ergin, sosyal medya hesabından hafızları hedef alarak skandal sözlerle "Hafızlık bu çağda neye yarıyor? Teknoloji çağında 'hafızlık' asalaklık adaylığıdır" ifadelerini kullandı. Paylaşımının devamında skandal ifadelerini sürdüren Ergin, "Herkesin elinde cep telefonunun olduğu iletişim çağında hafız yetiştirmek, bir şey üretmeden toplumun sırtından geçinecek asalaklar yaratmaktır" dedi.
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Yeniçağ Haber Müdürü’nden çirkin saldırı
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