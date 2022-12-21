Baroların boykotu vatandaşları mağdur duruma getirdi

İstanbul Barosu, Ankara Barosu ve İzmir Barosu'nun da aralarında olduğu 65 baro, "CMK ücretlerinin avukatlık mesleğinin saygınlığına ve günün ekonomik koşullarına uygun bir seviyeye getirilmesi, KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine yönelik somut ve yeterli adımların atılmadığını ve atılmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız" açıklaması yaparak, CMK Otomatik Atama Sistemi'ni kapattı.

ADLİYELERDE İŞLER DURMA NOKTASINA GELDİ

65 Baro'nun sistemi kapatmasının ardından başta İstanbul Adliyesi olmak üzere çoğu adliyede Sulh Ceza Hakimlikleri ve müracaat savcılığında işler durma noktasına geldi.

"YAPILAN SUİSTİMALE DUR DİYECEĞİZ"

Baroların talebinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. CMK Asgari Ücret Tarifesi, her yıl aralık ayında hazırlandığını, Resmi Gazete'de yayınlanarak ocak ayının birinci gününde de yürürlüğe girdiğini belirten Bozdağ, "Her yıl mevzuat gereği tekrarlanan bu usul, baroların da malumudur" dedi ve şunları kaydetti:

Bu gerçeği bilmelerine rağmen, 65 baronun olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamaları kabul edilemez. 21/12/2022 tarihinde CMK otomatik atama sistemlerinin kapatılması bir hakkın süistimali olduğu gibi adli destekten yararlanacak vatandaşlarımızın da mağdur edilmesi anlamına gelir. Kimsenin hukûkî yardımdan mahrum bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hak mahrumiyetlerine uğramaması, hakkını daha iyi arayabilmesi ve kendini daha iyi savunabilmesi için yeni bir adli yardım sistemi kuracağız. Bu konudaki hazırlıklarımız devam etmektedir.

VATANDAŞLARI SAATLERCE BEKLETİYORLAR

Baroların almış olduğu skandal karar adliyelerde vatandaşların saatlerce bekletilerek mağdur edilmesine yol açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ise baroların yürüttüğü iş durdurma faaliyetine yönelik önlem almak amacıyla çalışma yürüttüğü öğrenildi.