Başkan Erdoğan Ukrayna’dan dönen personeli tebrik etti

Uçakların yurda dönmesinde katkısı olanlara teşekkür eden Bakan Akar, "Bu vazifeyi çok şükür kazasız belasız tamamladık. Herkes evine kavuştu. Bundan sonra yeni görevler başlayacak. Askerliğin kaderi de bu; bir görev biter, diğeri başlar. Bize verilen görevleri en iyi şekilde yapacak, ülkemize milletimize elimizden gelen katkıyı sunacağız. Bununla birlikte hem bölge hem de dünya barışına ciddi katkılar sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda uçak personelinin aileleri ile sohbet eden, çocuklara hediyeler veren Bakan Akar'a Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla Kayseri'de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da eşlik etti