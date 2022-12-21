Başkan Erdoğan Ukrayna’dan dönen personeli tebrik etti

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla Kayseri'de bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, uçak personeli ve aileleriyle 221'inci Filo Komutanlığı'nda bir araya geldi. Hava sahasının kapatılmasının ardından Ukrayna'da yaşanan sürece ilişkin bilgi veren personel, zorlu şartlara rağmen uçağın bakımlarını düzenli olarak yaptıklarını, dönüş için her an hazır beklediklerini belirterek, "Uçağımıza gözümüz gibi baktık" dediler.
BAŞKAN ERDOĞAN PERSONELİ TEBRİK ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da görüştüğü Millî Savunma Bakanı Akar'ın telefonundan uçak personeli ve ailelerine hitap etti. Uçak personeline "Hoş geldiniz." diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Ukrayna'da uzun bir süredir bekleyen nakliye uçaklarımızın ve personelimizin ülkemize sağ salim dönmüş olmaları bizleri birçok sıkıntıları aşmanın yanında mutluluğa eriştirdi. Gerek Ukrayna gerekse Rusya'nın temsil makamlarına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı anda, uçaklarımızı alıp getirdiniz, bundan dolayı sizleri milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Daha nice yolculukları, yolları beraber aşacağımıza olan inancım tamdır."
GEREKLİ ŞARTLARIN OLUŞMA SÜRECİ
Millî Savunma Bakanı Akar da personelle görüşmesinde insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya gittikten hemen sonra hava sahasının kapatılması sonucu iki "A400M" uçağının Borispol Havaalanında kaldığını hatırlatarak; "Uçakların yurda dönmesi ile ilgili düzenli olarak Ukrayna ve Rusya tarafları ile görüştük. Bizlere çeşitli risk ve tehlikelerden söz edildi. Durumun takip ve anlık olarak yakından ilgilenilerek sıkı koordine ettik. En uygun şartlar oluşur oluşmaz da ilk uçak saat 17.00'de ikinci uçak ise hemen ardından saat 17.05'te Ukrayna'dan hareket etti" dedi.
HİKÂYE SORUNSUZ ŞEKİLDE TAMAMLANDI
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakların yurda dönmesi için Başkan Erdoğan'ın da sürekli olarak Rus ve Ukrayna devlet başkanları ile görüştüğünü, konuyu yakından takip ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Uçaklar yerde bekleseler bile bakıma ihtiyaç duyar. Bu süre zarfında uçaklarımızın bakımları ekiplerimiz tarafından yapıldı. Uçaklarımız sağ-salim yurda döndü ve bu hikâye sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Pilotlarımızı, bakım personelimizi, emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
Uçakların yurda dönmesinde katkısı olanlara teşekkür eden Bakan Akar, "Bu vazifeyi çok şükür kazasız belasız tamamladık. Herkes evine kavuştu. Bundan sonra yeni görevler başlayacak. Askerliğin kaderi de bu; bir görev biter, diğeri başlar. Bize verilen görevleri en iyi şekilde yapacak, ülkemize milletimize elimizden gelen katkıyı sunacağız. Bununla birlikte hem bölge hem de dünya barışına ciddi katkılar sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Konuşmasının sonunda uçak personelinin aileleri ile sohbet eden, çocuklara hediyeler veren Bakan Akar'a Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla Kayseri'de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da eşlik etti