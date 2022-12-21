Toplantıda millilik ve yerlilik vurgusu: Tam bağımsız savunma sanayii

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda savunma sanayiinde yurtdışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu vurgulandı. Kritik kararlar alınan toplantıda, yerli insansız jet savaş uçağı KIZILELMA'da gelinen son durum değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alınmıştır. Ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için; SİPER, HİSAR ve SUNGUR sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verilmiştir. TAYFUN, ATMACA, TRLG-230, KARAOK, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin yanı sıra AKYA torpidosu ve çeşitli platformlarımız için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik kararlar alınmıştır.MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8. gemilerin tedariki bugünkü (dün) SSİK toplantısında kararlaştırılmıştır. İlk test uçuşunu havada 5 saat kalmak suretiyle başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağımız KIZILELMA'da gelinen son durum değerlendirilmiş, İHA'larımıza yeni kabiliyetler kazandırılması hususları görüşülmüştür. F-16'larımızın modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar gibi alanlara yönelik çeşitli projeler de karara bağlanmıştır.