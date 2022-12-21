Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları arasında "Üçlü Görüşme Sonuç Bildirgesi" imzalandı

YUNANİSTAN'IN PROVOKATİF EYLEM VE SÖYLEMLERİ

Ege'deki gelişmelere de değinen Bakan Akar, "Türkiye barış ve istikrar için böylesine gayret gösterirken komşumuz Yunanistan ise istikrarsızlığı körükleyen provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı ve saldırgan politikalarına maalesef devam etmektedir." diye konuştu.

Yunanistan'ın her geçen gün saldırgan politikalarına yeni provokasyonlar eklediğini dile getiren Bakan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında NATO görevi yapan, hem de silahsız olarak, uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır. Gerekli karşılık uçaklarımız tarafından verilmiştir. Bu düşmanca tavır Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. Beklentimiz Yunan siyasilerin iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhâl vazgeçmeleri, sağduyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları, buna gayret göstermeleri ve problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmalarıdır.

Sonuç olarak Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de diyaloğa açık olmakla beraber hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu konuda başta ABD olmak üzere diğer NATO müttefiklerimizin tarafsız, objektif, makul ve mantıklı yaklaşımını beklediğimizi özellikle ifade etmek isterim. F-16 meselesinde de aynı yaklaşımı görmek istiyoruz. Artık ABD tarafından bu konuda olumlu ve somut adımlar bekliyoruz."

"TERÖRİSTLERİN İNLERİ BAŞLARINA YIKILACAK"

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin yurt içi ve sınır ötesinde azim, kararlılık ve başarıyla devam ettiğini belirterek, "Mehmetçiğin karşısına çıkamayan ve kış üstlenmesine giremeyen PKK'nın elebaşları teröristleri çaresizlik içinde yeraltına yönlendirmekte ve masum insanları hedef olarak göstermektedir." dedi.

"Teröristlerin inlerinin başlarına yıkılacağı" mesajını veren Bakan Akar, "Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri almıştır, bundan sonra da alacaktır." diye konuştu.

Sözlerinin sonunda Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki mevcut olan dostluk ve iş birliğinin mümkün olan her alanda geliştirileceğine olan inancını dile getiren Bakan Akar, "Yaşasın Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye dostluk ve kardeşliği!" dedi.

Öte yandan Bakan Akar, üçlü toplantının sonunda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze'ye, 26 Mayıs 1918'de Gürcistan'ın, 28 Mayıs 1918'de ise Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden bir hafta sonra Osmanlı Devleti ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında Batum'da imzalanan "Bakü ile Batum Arasındaki Petrol Sevkiyatı Hakkında Anlaşma"nın birer nüshasını hediye etti. Anlaşma üç ülke arasındaki ilk anlaşma özelliğini taşıyor.