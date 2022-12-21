Yıllarca zahmet çektik bu tünellere nesiller boyunca herkes dua edecek

Çanakkale'de 2 ay önce hizmete giren Assos ve Troya tünelleri, sürücülere hem zaman kazandırdı hem zorlu virajlardan kurtardı. Uzun yıllar Kazdağları rampalarında direksiyon sallayan sürücüler, tarihi projenin hayata geçmesiyle korku ve endişelerini bir kenara bıraktı. Bin 700 metre uzunluğundaki Assos ile 4 bin 17 metre uzunluğunda olan Troya tünelleri, 50 dakika süren yolu 5 dakikaya düşürdü.

KISA SÜREDE KANITLADI

Tehlikeli yolculukları güvenli hale getiren Ayvalık - Küçükkuyu bölünmüş yolu ve ikiz tünelleri, kısa sürede kendini kanıtladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Assos ve Troya tünellerinden günde ortalama 6 bin 681 araç geçerken, toplamda ise 467 bin 670 araç geçişi sağlandı. Bölgede oturan ancak ilk kez tünel kullanan vatandaşlar, duygularını SABAH ile paylaştı.

SAATLERİMİZİ ALIRDI

Emekli asker İrfan Sayın (84): "Yıllarca rampalı ve virajlı yollardan geçtik. Çok zahmetli günlerdi. Araçlar konvoy halinde giderdi, bir araba sollayayım derken kazalar yaşanıyordu. Eski yoldan gitmek saatlerimizi alıyordu. Yollar ve tünellerimizin yapılmasıyla birlikte refaha ulaştık. Bu hizmetlere nesiller boyu herkes dua edecektir. Bölgenin çehresi değişti. Yüzümüzü güldürenleri Allah da güldürsün"

BU HİZMETLER SAYGININ ESERİDİR

El işi sanatçılığı yapan Fatma Tuncay Sayın (73): "Babam, 1947 yılında Ayvacık'ın belediye başkanıydı. O dönem Ayvacık'ın suyu yoktu. Babam büyük mücadele vererek içme suyu getirtti. Dün olduğu gibi bugün de ülkemize, vatanımıza hizmet edenlerin yanındayız. Onlara çok müteşekkiriz. Tünelden ilk geçtiğimde iftihar ettim. 65 yıllık evlilik hayatımda hiç kavga etmedik. Çünkü saygımız hep sonsuzdu. Bugün yapılan hizmetler de birer saygının eseridir."

ÇANAKKALE'DEN BAĞIRSAM İSTANBUL'DAN DUYULUYOR

Şehit eşi Ayşe Şükran Şahin (89): "Eşim, 1967 senesinde şehit düştü. Aramızda çok büyük bir aşk vardı. Annesi onu benim için dünyaya getirmiş. O kadar severdim. Şimdi torunlarım var. Onlara hayallerimden bahsediyorum. Hangisinden bahsetsem gerçek oluyor. Her istediğimiz yere rahatlıkla gidiyoruz. Önceden ulaşım çok zordu. Günlerimiz giderdi, perişan olurduk. Şimdi ben buradan bağırsam İstanbul'dan duyuluyor. Yeni tünelden dakikada geçtik. Çok fevkalade olmuş. Allah'ıma şükür gerçek oluyor bütün istediklerim."