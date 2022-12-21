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Giriş Tarihi: 21.12.2022 13:19

Yunanistan’ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca lastik botlara bindirilerek Türk karasularına geri itilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 123 düzensiz göçmen, Marmaris, Datça ve Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Yunanistan’ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı

Marmaris, Bodrum ve Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Marmaris açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça'da ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında ise yine Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen iki lastik bot içerisindeki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderildi.

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Yunanistan’ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı
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