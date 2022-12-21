Yunanistan’ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı

Marmaris açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça'da ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında ise yine Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen iki lastik bot içerisindeki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.