Halk TV’ye, ‘terörü haklı göstermekten’ ceza verildi

RADYOve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Halk TV'deki 'Medya Mahallesi' programında 'terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte' yayın yapıldığı, terör saldırılarının yorumlanmasında 'seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunulduğu' tespit edildiği kaydedildi. Bu nedenle Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve idari para cezası uygulandı. Tele1'deki 'Açıkça' programında, 'siyasi iktidarın terör örgütlerinin önünü açtığı ve bunun güvenlik birimlerince organize edildiği iddialarının, iftira niteliğinde' olduğu, '18 Dakika' adlı programda ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret edildiği gerekçesiyle para cezası verildi. Ayrıca, FOX TV'ye Cumhurbaşkanı'na hakaret, Habertürk TV'ye argo kullanımı, FM TV'ye yasa dışı yardım kampanyası, Kafa Radyo, Alem FM, Virgin Radio, TGRT FM'e de reklam sürelerini aştığı gerekçesiyle para cezası verildi.