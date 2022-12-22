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Giriş Tarihi: 22.12.2022 20:03

HSK müstemir yetki kararnamesi açıklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince Bölge Adliye Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri ile Adli Yargı İlk Derece 2., 3., 4. ve 5. bölge hakimlerine ilişkin müstemir yetki kararnamesi açıklandı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
HSK müstemir yetki kararnamesi açıklandı

HSK Birinci Dairesi, Bölge Adliye Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri ile Adli Yargı İlk Derece 2., 3., 4. ve 5. bölge hakimlerine ilişkin müstemir yetki kararnamesini belirlemek üzere bugün toplantı gerçekleştirdi. Birinci Daire Başkanı Halil Koç başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası müstemir yetki kararnamesi ilan edildi.

HSK tarafından yapılan duyuruda, müstemir yetkileri ilan edilen, yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunacak hakim ve savcıların taleplerini 31 Aralık 2022 tarihine kadar iletmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca, adli yargı birinci bölge hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmalarının devam ettiği, Ocak ayı içerisinde açıklanmasının planlandığı ifade edildi.

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HSK müstemir yetki kararnamesi açıklandı
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