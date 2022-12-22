Sanatçıların başımızın üstünde yeri var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, şunları kaydetti:Son 20 yılda sanat iklimimiz zenginleşti. İstanbul'a AKM'yi, Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı kazandırdık. Eğlence vergisi oranlarının tamamen sıfırlanmasını sağladık. Biz bu görevde olduğumuz sürece hiç kimse Türkiye'yi eski baskıcı, yasakçı günlerine döndüremeyecektir. İlhamını bu topraklardan alan, ülkesi, milleti ve dünya için eser üreten herkese destek olmayı sürdüreceğiz. Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye Yüzyılı, sanatın sanatçılarımızın yüzyılı olacak.Yakın tarihimizin en önemli halk ozanlarından Aşık Veysel'in sırf kılık kıyafeti sebebiyle Ankara'nın Ulus ilçesinden atılması hafızalarımıza kazınmıştır. Bu seneki vefa ödümüzü Aşık Veysel'e vererek bir ayıbı temizliyor, kendisine şükran borcumuzu da ifade ediyoruz.Vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra bakanlık kararıyla Nâzım Hikmet'e vatandaşlık veren biz olduk. Ahmet Kaya'nın mezarını ülkemize geri getirme teklifinde yine biz bulunduk. Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerine baktığımızda ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz.Müzik alanında Ajda Pekkan, sanat dünyamızın çınarlarından birisidir.Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, 60 yılı aşkın sanat hayatında resim alanında ülkemizde duayen isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor.Sayın Yılmaz Erdoğan, her kesimden seyircinin gönlünde taht kurmuş bir sanatçımızdır. Oyunculukta Anadolu insanını tüm doğallığı ve samimiyetiyle anlatmıştır.Yunus Emre'nin tüm insanlığı kuşatan kucaklayan sevgi dilini bir hayat felsefesi olarak benimseyen, tiyatronun bu felsefeden nasiplenmesi için de büyük emekler sarf eden Sayın Ayla Algan'ı tebrik ediyoruz.Türkiye'nin ilk İmam- Hatip mezunlarından olarak Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın İmam-Hatip neslinin yetişmesinde emeği çok büyüktür.Yavuz Bülent Bakiler, hatıra, seyahatname ve mektup tarzında ele aldığı pek çok eseri bize armağan etti.Müzikte Ajda Pekkan, tiyatroda Ayla Algan, geleneksel sanatlarda Gülbün Mesara, İlimkültürde Hayreddin Karaman, mimaride Hilmi Şenalp, gastronomide Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor, zanaatte Sevan Bıçakçı, resimde Süleyman Saim Tekcan, dans- balede Tan Sağtürk, karikatür-animasyonda Varol Yaşaroğlu, edebiyatta Yavuz Bülent Bakiler, sinemada Yılmaz Erdoğan ödüle layık görüldü. Vefa Ödülü ise Aşık Veysel'e verildi.BAŞKAN Erdoğan, gastronomi alanında aldıkları ödüllerini takdim ettiği Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı. İki kardeşten sarılmalarını isteyen Erdoğan, Ömür Akkor'a evlenmesi tavsiyesinde buludu ve düğününe katılma sözü de verdi.