Sanatçıların başımızın üstünde yeri var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, şunları kaydetti:
ÜRETEN HERKESE DESTEK OLACAĞIZ:
Son 20 yılda sanat iklimimiz zenginleşti. İstanbul'a AKM'yi, Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı kazandırdık. Eğlence vergisi oranlarının tamamen sıfırlanmasını sağladık. Biz bu görevde olduğumuz sürece hiç kimse Türkiye'yi eski baskıcı, yasakçı günlerine döndüremeyecektir. İlhamını bu topraklardan alan, ülkesi, milleti ve dünya için eser üreten herkese destek olmayı sürdüreceğiz. Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye Yüzyılı, sanatın sanatçılarımızın yüzyılı olacak.
AYIBI TEMİZLİYORUZ:
Yakın tarihimizin en önemli halk ozanlarından Aşık Veysel'in sırf kılık kıyafeti sebebiyle Ankara'nın Ulus ilçesinden atılması hafızalarımıza kazınmıştır. Bu seneki vefa ödümüzü Aşık Veysel'e vererek bir ayıbı temizliyor, kendisine şükran borcumuzu da ifade ediyoruz.
NAZIM'A VATANDAŞLIK:
Vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra bakanlık kararıyla Nâzım Hikmet'e vatandaşlık veren biz olduk. Ahmet Kaya'nın mezarını ülkemize geri getirme teklifinde yine biz bulunduk. Bu yılki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerine baktığımızda ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz.
AJDA PEKKAN, SANAT DÜNYAMIZIN ÇINARI:
Müzik alanında Ajda Pekkan, sanat dünyamızın çınarlarından birisidir.
RESMİN DUAYENİ:
Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, 60 yılı aşkın sanat hayatında resim alanında ülkemizde duayen isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
TÜM DOĞALLIĞI İLE ANLATIYOR:
Sayın Yılmaz Erdoğan, her kesimden seyircinin gönlünde taht kurmuş bir sanatçımızdır. Oyunculukta Anadolu insanını tüm doğallığı ve samimiyetiyle anlatmıştır.
MİLYONLARI HAYRAN BIRAKAN DEĞER:
Yunus Emre'nin tüm insanlığı kuşatan kucaklayan sevgi dilini bir hayat felsefesi olarak benimseyen, tiyatronun bu felsefeden nasiplenmesi için de büyük emekler sarf eden Sayın Ayla Algan'ı tebrik ediyoruz.
İMAM-HATİP NESLİNE EMEĞİ BÜYÜK:
Türkiye'nin ilk İmam- Hatip mezunlarından olarak Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın İmam-Hatip neslinin yetişmesinde emeği çok büyüktür.
FARKLI TECRÜBELER SIĞDIRDI:
Yavuz Bülent Bakiler, hatıra, seyahatname ve mektup tarzında ele aldığı pek çok eseri bize armağan etti.
BÜYÜK OZAN AŞIK VEYSEL'E VEFA ÖDÜLÜ
Müzikte Ajda Pekkan, tiyatroda Ayla Algan, geleneksel sanatlarda Gülbün Mesara, İlimkültürde Hayreddin Karaman, mimaride Hilmi Şenalp, gastronomide Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor, zanaatte Sevan Bıçakçı, resimde Süleyman Saim Tekcan, dans- balede Tan Sağtürk, karikatür-animasyonda Varol Yaşaroğlu, edebiyatta Yavuz Bülent Bakiler, sinemada Yılmaz Erdoğan ödüle layık görüldü. Vefa Ödülü ise Aşık Veysel'e verildi.
KÜSKÜN KARDEŞLERİ BARIŞTIRDI
BAŞKAN Erdoğan, gastronomi alanında aldıkları ödüllerini takdim ettiği Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı. İki kardeşten sarılmalarını isteyen Erdoğan, Ömür Akkor'a evlenmesi tavsiyesinde buludu ve düğününe katılma sözü de verdi.