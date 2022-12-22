SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder Türkiye’ye getiriliyor

Son dakika haberi... Türk polisinin takibi sonuç verdi. Kırmızı bültenle aranan dünyanın önemli uyuşturucu barolarından Atilla Önder, Türkiye ve İspanya'nın işbirliği yakalandı. İspanya'nın başkenti Madrid'ten alınan Önder, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü interpol-Europol Daire Başkanlığı, "Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" ve "Resmî Belgede Sahtecilik" suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında Kırmızı Bülten çıkardı.
İSPANYA'DA YAKALANDI
Türk polisinin çalışmalarında Önder'in, Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde tespitte bulundu. İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ilgili ülkelerin İnterpol birimleriyle iletişime geçti. Kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder İspanya'da yakalandı. Uyuşturucu baronu Önder, yetkililer tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de teslim alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
BAKAN SOYLU'DAN TÜRK POLİSİNE TEBRİK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Atilla Önder'in yakalanması dolayısıyla Türk polisini tebrik etti. Bakan Soylu, "Türk Polisi takip etti, Kırmızı Bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya'yla iş birliğiyle yakalandı, Türkiye'ye getiriliyor. Kahraman Türk Polisimize tebrikler." ifadelerini kullandı.
Türk Polisi takip etti,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 22, 2022
Kırmızı Bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarınlarından biri İspanya'yla iş birliğiyle yakalandı, Türkiye'ye getiriliyor.
Kahraman Türk Polisimize tebrikler👏 https://t.co/nx8m77chHE