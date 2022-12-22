SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder Türkiye’ye getiriliyor

BAKAN SOYLU'DAN TÜRK POLİSİNE TEBRİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Atilla Önder'in yakalanması dolayısıyla Türk polisini tebrik etti. Bakan Soylu, "Türk Polisi takip etti, Kırmızı Bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya'yla iş birliğiyle yakalandı, Türkiye'ye getiriliyor. Kahraman Türk Polisimize tebrikler." ifadelerini kullandı.