Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder Türkiye'ye getiriliyor
Giriş Tarihi: 22.12.2022 17:36 Son Güncelleme: 22.12.2022 17:52

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder Türkiye'ye getiriliyor

Son dakika: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan uyuşturucu baronu Atilla Önder, Türk polisinin takibi sonucu İspanya'da yakalandı. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Polisi takip etti, Kırmızı Bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya'yla iş birliğiyle yakalandı, Türkiye’ye getiriliyor." dedi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder Türkiye’ye getiriliyor

Son dakika haberi... Türk polisinin takibi sonuç verdi. Kırmızı bültenle aranan dünyanın önemli uyuşturucu barolarından Atilla Önder, Türkiye ve İspanya'nın işbirliği yakalandı. İspanya'nın başkenti Madrid'ten alınan Önder, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü interpol-Europol Daire Başkanlığı, "Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" ve "Resmî Belgede Sahtecilik" suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında Kırmızı Bülten çıkardı.

İSPANYA'DA YAKALANDI

Türk polisinin çalışmalarında Önder'in, Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde tespitte bulundu. İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ilgili ülkelerin İnterpol birimleriyle iletişime geçti. Kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder İspanya'da yakalandı. Uyuşturucu baronu Önder, yetkililer tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de teslim alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

BAKAN SOYLU'DAN TÜRK POLİSİNE TEBRİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Atilla Önder'in yakalanması dolayısıyla Türk polisini tebrik etti. Bakan Soylu, "Türk Polisi takip etti, Kırmızı Bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya'yla iş birliğiyle yakalandı, Türkiye'ye getiriliyor. Kahraman Türk Polisimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder Türkiye'ye getiriliyor
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