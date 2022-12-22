TFMD’den SABAH’a 2 ödül

KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Programda konuşan Bakan Kasapoğlu ödül alan isimleri tebrik ederek, "Gençlerin fotoğraf konusunda bilgilendirilmesi ve bu alana yönelik bir ilginin, farkındalığının oluşturulması mesleğin geleceği açısından da ayrıca kritik bir öneme sahip. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle bu konuda da üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. 81 ilimizde sayıları 500'e yaklaşan gençlik merkezlerimiz var. Bu merkezlerde açtığımız fotoğraf atölyeleri ve talep eden gençlerimize yönelik ücretsiz düzenlediğimiz eğitimler ve atölyeler, bu çerçevedeki bu sanata yönelik ilgiyi arttırma, bilinci diri tutma noktasında attığımız önemli adımlardan biridir" dedi.