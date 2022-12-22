TFMD’den SABAH’a 2 ödül

Ankara'da gerçekleştirilen organizasyona Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Birçok kategoride ödüllerin verildiği törende Sabah gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım, "Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Özel Ödülü" ile "Mustafa Pekcan Özel Ödülü"ne layık görüldü.
MUSTAFA PEKCAN ÖZEL ÖDÜLÜ'NÜ SABAH GAZETESİ ALDI
Yıllarca SABAH Gazetesi'nde haber peşinden koşan foto muhabiri Mustafa Pekcan, daha sonra Kızılay'a geçmiş ve basın sorumlusu olarak çalışmıştı. Kızılay'da görev yaptığı sırada 2004'te Irak'ın kuzeyinde, Kızılay görevlileri ve Türk gazetecilerin bulunduğu araca açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Pekcan, Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında da unutulmadı. Pekcan için Yılın Basın Fotoğrafları ödül töreninde özel kategori açıldı. Mustafa Pekcan Özel Ödülü'nü Sabah Gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım aldı.
BAKAN YANIK'TAN 'YENİ KATEGORİ' MESAJI
Bakan Yanık ödül töreninde yaptığı konuşmada TFMD'nin önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayarak, "Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 1985'ten bu yana yaklaşık 37 yıldır çok önemli bir bellek inşa ediyor. Güncel ihtiyaçlarla yahut güncel meselelerle doğru orantılı bir biçimde değişik kategoriler, yıllar içerisinde ekleniyor. İnşallah biz de 2023 yılında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'yle birlikte milletimize '100'üncü Yılda Türk Kadını Fotoğraf Yarışması' başlıklı yeni bir kategori hediye etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK
Programda konuşan Bakan Kasapoğlu ödül alan isimleri tebrik ederek, "Gençlerin fotoğraf konusunda bilgilendirilmesi ve bu alana yönelik bir ilginin, farkındalığının oluşturulması mesleğin geleceği açısından da ayrıca kritik bir öneme sahip. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle bu konuda da üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. 81 ilimizde sayıları 500'e yaklaşan gençlik merkezlerimiz var. Bu merkezlerde açtığımız fotoğraf atölyeleri ve talep eden gençlerimize yönelik ücretsiz düzenlediğimiz eğitimler ve atölyeler, bu çerçevedeki bu sanata yönelik ilgiyi arttırma, bilinci diri tutma noktasında attığımız önemli adımlardan biridir" dedi.