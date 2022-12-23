Akıncı’dan ilk kez atılan Gökçe’den tam isabet

BAYKARtarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Akıncı TİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı. TÜBİTAKSAGE'nin geliştirdiği yeni nesil "Gökçe" güdüm kitinin ilk atışı Akıncı tarafından başarıyla yapıldı.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, test anlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından "Tam isabet" notuyla paylaştı. Akıncı'nın 20 bin feet irtifadan lazerle işaretlediği hedefe yüksek hassasiyetle angaje olan Gökçe güdüm kiti, bir insansız hava aracında ilk kez test edildi. Başarıyla tamamlanan atış testini Keşan'daki Bayraktar TB2 Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar TB2 İHA da görüntüledi.