Başkan Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof.Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof.Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof.Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof.Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof.Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mümin Şahin atandı.

Atama karalarının Yüksek Öğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. Maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.