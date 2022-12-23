Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin takvimi ortaya çıktı

2023 yılının haziran ayında yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sürecinin takvimi ortaya çıktı. AK Parti, sınavlar, okullar ve yaz tatili nedeniyle seçimin mayıs ayına çekilmesine sıcak bakıyor. Ancak muhalefet bu tarihi desteklemeyeceği yönünde açıklama yaptı. TBMM'de seçim kararının 360 oyla alınması gerekiyor.Muhalefet desteği sağlanamazsa Cumhurbaşkanı'nın kendi yetkisini kullanarak seçimleri öne çekmesi bekleniyor. Bu kararın da en geç 13 Mart'a kadar verilip Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. Bu konuda normal tarih olan 18 Haziran ve öne çekilmesi halinde 14 Mayıs'a göre iki ayrı hazırlık yapıldı. İşte o takvim: Seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılması halinde takvim 24 Nisan 2023'te başlayacak. Cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 29 Nisan, 100 bin imza ile aday göstermek için son tarih 3 Mayıs olacak. Adayların kesinleşme tarihi ise 14 Mayıs olacak. Milletvekili listeleri 15 Mayıs'ta YSK'ya teslim edilecek. Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması halinde takvim 30 Mart'ta başlayacak. Aday gösterme süresi 4 Nisan'da sona erecek. 100 bin imza ile aday gösterme tarihi ise 8 Nisan. Adaylıklar 12 Nisan'da kesinleşecek. Milletvekili listelerinin YSK'ya teslim tarihi ise 20 Nisan.