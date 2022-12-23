HDP’li Semra Güzel’in vekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulu, terörist sevgilisi ile fotoğrafları çıktığı için dokunulmazlığı kaldırılan ve halen cezaevinde bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğini Meclis çalışmalarına katılmadığı için düşürdü. Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi 42'ye karşı 331 oyla kabul edildi. Oylamada CHP, gizli ortağı HDP'ye destek verdi ancak onu da tuhaf bir yöntemle yaptı. CHP'li vekiller oylamadan hemen önce dışarı çıktı. 134 milletvekili bulunan CHP'den oylamaya sadece 14 CHP'li katıldı. Oylamaya katılan CHP'liler "ret" oyu verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin bu tavrına tepki göstererek, "HDP'nin dağda fotoğrafı çıkan milletvekiline sahip çıkan bir CHP var" dedi. ANKARA