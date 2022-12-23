Osmanlı Devleti'nin, 1. Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için 22 Aralık 1914 Erzurum'dan başlattığı Sarıkamış Harekâtı, Allahuekber Dağları'nda son bulurken, 60 bin asker soğuktan donarak veya çatışmalar nedeniyle şehit düştü. Türk tarihinin en acı olaylarından kabul edilen Sarıkamış faciası, her yıl olduğu gibi bu yıl da törenlerle hatırlanacak. Harekâtın 108'inci yıldönümü nedeniyle ocak ayında anma etkinlikleri düzenlenecek. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüş ve anma etkinliklerinde on binlerce genç, 'Şühedanın izinde' diyerek törenlere katılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilmesi planlanan törenlere, çok sayıda devlet yetkilisin de katılımı bekleniyor.Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Pazarören Anadolu Lisesi öğrencileri ise Sarıkamış şehitleri için meşalelerle yürüdü. Öğrencilerin eksi 7 derece soğuktaki yürüyüşüne Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Faruk Çimen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Tahtaoğlu da eşlik etti. Jandarma karakolu önünde başlayan anma yürüyüşü Pazarören Anadolu Lisesi önünde sona erdi.