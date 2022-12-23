Türkiye’yi türbülansın içinde güvende tutmayı başardı

AK Parti MYK ve MKYK toplantıları dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu'yla babaoğul gibiyiz" açıklaması arabesk filmlere benzemeye başladı. Biri onu seviyor, öteki onu seviyor. Apolitik ve garip de bir tablo. Arabesk film izler gibi izliyoruz.Selahattin Demirtaş'ın 'Devleti yeniden inşa etmek' açıklamasının ne demek olduğu sorulmalı. 6'lı masanın nasıl hareket etmesiyle ilgili HDP'den açıklama geliyor. Bu ifadelerde 6'lı masaya yön verme var. Açıklamada devleti yeniden inşa etme sürecinden bahsediyor. Bu ne demektir ve 6'lı masa buna ne diyor? Onların değerlendirmelerini görmek gerekir.6 yaşındaki çocuğa istismar insanlık dışı eylem. Buna izin veren, buna şahit olan kim varsa hesap vermeli. Bunu ne dinimiz ne de insanlık kabul etmez.Rusya-Ukrayna Savaşı dünyadaki birçok şeyi köklü şekilde değiştirdi. Bildiğimiz dünya sona eriyor yeni bir dünya ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü güçlü diplomasi Türkiye'yi bu türbülansın içinde en güvenli konumda tutmayı başarmıştır.Taliban'ın kız çocuklarına okul yasağı bizim içimizi acıtıyor. Böyle bir şeyin ne insanlık değeri açısından kabul edilmesi mümkün değil, İslam açısından da kabul edilmesi mümkün değil. Bu kararı kabul etmiyoruz.