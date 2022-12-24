Ağaç zehirleyen CHP’liler, 4’er yıl hapisle yargılanıyor

Mersin'de, CHP'li Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Serdar Salim Gökçek'in talimatıyla, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık ağacın içine asit enjekte edilerek kurutulmasına ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı. Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan Gökçek ile belediye çalışanı Yusuf S. ve CHP Toroslar Gençlik Kolları Başkanı O.Ç. katıldı. Türkiye genelinde infiale neden olan olayla ilgili mütalaa veren savcı, ağaçtaki renk değişiminin bilinmeyen kimyasal maddenin dökülmesi sonucu meydana gelebileceğini belirtti. Savcı, sanıklara 'nitelikli kamu malına zarar verme' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Hâkim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.