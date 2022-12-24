Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan 'Beslediğiniz yılan sizi de sokar' diye uyarmıştı! PKK'lılar Paris'i karıştırdı
Giriş Tarihi: 24.12.2022 22:06 Son Güncelleme: 24.12.2022 22:14

Başkan Erdoğan 'Beslediğiniz yılan sizi de sokar' diye uyarmıştı! PKK'lılar Paris'i karıştırdı

Fransa'nın başkenti Paris iki gündür büyük bir kaosun içinde. Şehir adeta yerle bir edildi. Polisle çatışan PKK'lılar Paris'te sivil araçlara zarar verirken ortalığı savaş alanına çevirdi. Olaylarda 31 polisin yaralandığı belirtildi. Öte yandan bu yaşananların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teröristlere sahip çıkan Avrupa ülkelerine seslendiği açıklamaaları tekrar gündeme geldi. Başkan Erdoğan Batı ülkelerini "Beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokabilir" diyerek uyarmıştı.

Başkan Erdoğan ’Beslediğiniz yılan sizi de sokar’ diye uyarmıştı! PKK’lılar Paris’i karıştırdı

Terör örgütü PKK destekçileri Paris'te bir ırkçı Fransızın 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırısını protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Pkk yanlıları adete kenti yangın yerine çevirdi.



31 FRANSIZ POLİS YARALANDI

Paris emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.



Meydanın yakınındaki Tremple Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıdı.

PARİSİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı.

Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren saldırganlar, otobüs duraklarını tahrip etti. Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi.

Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi. Polisin ise saldırganlara zaman zaman biber gazı ile sınırlı müdahale etmesi dikkati çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN: BESLEDİĞİNİZ YILAN SİZİ DE SOKABİLİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce bir çok kez terör örgütüne destek veren Batı ülkelerini açık açık uyarmıştı.



Başkan Erdoğan, ''Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan destek veren ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir.'' ifadelerini kullanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan 'Beslediğiniz yılan sizi de sokar' diye uyarmıştı! PKK'lılar Paris'i karıştırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA