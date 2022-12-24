Başkan Erdoğan ’Beslediğiniz yılan sizi de sokar’ diye uyarmıştı! PKK’lılar Paris’i karıştırdı

Terör örgütü PKK destekçileri Paris'te bir ırkçı Fransızın 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırısını protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Pkk yanlıları adete kenti yangın yerine çevirdi.
31 FRANSIZ POLİS YARALANDI
Paris emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.
PARİSİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER
Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı.
Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren saldırganlar, otobüs duraklarını tahrip etti. Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi.
Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi. Polisin ise saldırganlara zaman zaman biber gazı ile sınırlı müdahale etmesi dikkati çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN: BESLEDİĞİNİZ YILAN SİZİ DE SOKABİLİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce bir çok kez terör örgütüne destek veren Batı ülkelerini açık açık uyarmıştı.