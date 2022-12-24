İspir-Rize yoluyla çığ heyelan, viraj çilesine son

Başkan Erdoğan, bugün Erzurum'daki Yeni Miting Alanı'nda düzenlenen toplu açılış töreni vesilesiyle Dadaşlar'la buluşuyor. Hizmete alınacak projelerin en dikkat çekeni İspir-Rize il sınırı yolu. 1441 metrelik 3 tünel inşa edilen yol projesiyle Rize-İspir kesiminde seyahat süresi 10 dakikaya düşüyor. Yol, dağlık arazi yapısı nedeniyle virajlarla geçilebilen, kışın heyelan ve çığ tehlikesi yaşanan bölgede güvenli ulaşım hizmeti sunuyor. Törende, 650 sulama göleti ve 12 fabrikanın da açılışı yapılacak.