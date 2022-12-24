Rus arşivlerinde Sarıkamış Harekâtı’ndan övgüyle bahsediliyor: Bir yanda soğuk bir yanda ihanet

Sarıkamış Harekâtı'nda Türk ordusunun ortaya koyduğu kahramanlık dönemin Rus kaynaklarına da yansıdı. 22 Aralık 1914'te başlayıp 4 Ocak'a kadar devam eden destansı harekâtta Mehmetçik'in dondurucu soğuğa rağmen gösterdiği özveriden dönemin Rus kaynaklarında övgüyle söz edildi. Ramin Sadıgov'un kaleme aldığı "Rus Kaynaklarına Göre Sarıkamış Harekâtı" isimli makalede yer verilen kaynaklar o dönem yaşananlara ışık tutuyor:Esir askerlerin Sarıkamış'a seyahati esnasında Çar Nikola'nın arabasının ormanlıkta mevzilenmiş Türk askerleri tarafından anbean izlendiğini aktarmıştı. (Yevgeni Maslovski'nin 1933'te yazdığı "Kafkas Cephesinde Birinci Dünya Harbi" adlı kitabından) Fakat emir olmadığından ateş açılmadığı, böylece Çar'ın büyük bir tehlikeden kurtulduğu kaydedilmişti.Rus Letopis Voyni Dergisi'nde yayınlanan makalede Mehmetçik'in enerjik ve inatla savaştığı vurgulanıyor. Makalede harekâtın bütün imkânsızlıklara rağmen başarıyla sürdüğünü fakat şiddetli soğuğun ordunun operasyonel gücünü kırdığı Rus kaynaklarına dayandırılarak anlatılıyor.Aynı makalede, Rus askerlerin ve Ermeni birliklerinin bölgedeki Türklere yaptığı zulümler şu sözlerle anlatılıyor: "Oysa bölgede yaşayan Müslüman-Türk halkına asıl vahşeti yapanlar, Çarlık ordusuyla birlikte hareket eden Ermeni gönüllü birlikleriydi. Nitekim onların katlettiği masumların bugün hâlâ toplu mezarları bulunmakta. Armeyskiy Vestnik gazetesinde yayınlanan bir haberde, Sarıkamış yakınlarındaki dört Ermeni köyünden halkın, Rus komutanına giderek Türklere karşı savaşmak için kendilerine silah verilmesini talep ettiği, komutanın itiraz etmesi üzerine buldukları her türlü silahla Rus ordusunun safında savaşa katıldıkları bilgisi geçmektedir."