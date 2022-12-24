Suç örgütü ’Deveciler’in lideri Türkiye’ye getirildi! Polis baskınında cephanelik çıkmıştı...

Adana'da halk arasında 'Deveciler' ismiyle bilinen organize suç örgütünün Kıbrıs'ta yakalanan lideri Cumali İ. ile korumaları T.İ. ve E.İ., uçakla Adana Havalimanı'na getirildi. Havaalanına konuşlanan çok sayıda ekip, geniş güvenlik önlemi aldı. Dış hatlar yolcu çıkışında bekleyen polis araçlarına bindirilen 3 şüpheli de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.
5 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ CİNAYETLER
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, liderliğini Cumali İ.'nin kurup, oğlu Y.İ. ile birlikte yürüttüğü; 'Deveciler' adıyla bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü takibe aldı. Örgütü bir yıl boyunca teknik ve fiziki takibe alan polis, 5 kişinin öldürüldüğü cinayetler ile 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karışan zanlıları tek tek belirledi. Gerekli delilleri toplayan KOM ekipleri 23 Aralık'ta operasyon için düğmeye bastı.
JAMMER'LI LÜKS REZİDANS
Polis, önceki gün şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Gaziantep ve Nevşehir ile KKTC'de belirlenen 58 adrese baskın yaptı. Cumali İ., korumaları T.İ. ve E.İ ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalandı. Oğlu Y.İ. ise, İstanbul'daki 'jammer' kurduğu lüks rezidansta özel harekatın düzenlediği şok baskında; 'Uzi' marka uzun namlulu silahla yakalandı. Örgüt ile birlikte ortak hareket 40 şüpheli de gözaltına alındı. Şebekeye ait bar ve eğlence mekanları ile birlikte yasadışı bahis oynatılan 'kıraathane' görünümlü kumarhanelerde arama yapıldı.
BARDAN CEPHANELİK ÇIKTI
Yapılan aramalarda; Adana'daki ünlü bir eğlence merkezinin bar kısmındaki çekmecelerden biri otomatik olmak üzere toplam 4 tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirilmesi dikkat çekti. Baskın düzenlenen 58 adresteki aramalarda toplam; 2 'Kalaşnikof' marka uzun namlulu tüfek, 3 hafif makineli tüfek, ruhsatsız 33 tabanca, 7 av tüfeği, 686 dolu fişek, 3.86 gram esrar, 'jammer' olarak da bilinen sinyal kesici cihaz ile sahte kimlik ele geçirildi.
UÇAKLA ADANA'YA GETİRİLDİ
KKTC'de yakalanan örgüt lideri Cumali İ. ile korumaları T.İ. ve E.İ. de uçakla Adana Havalimanı'na getirildi. Havaalanına konuşlanan çok sayıda ekip, geniş güvenlik önlemi aldı. Dış hatlar yolcu çıkışında bekleyen polis araçlarına bindirilen 3 şüpheli de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İstanbul'daki lüks rezidansta yakalanan Y.İ. de kente getirildi. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.