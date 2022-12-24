Suç örgütü ’Deveciler’in lideri Türkiye’ye getirildi! Polis baskınında cephanelik çıkmıştı...

JAMMER'LI LÜKS REZİDANS

Polis, önceki gün şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Gaziantep ve Nevşehir ile KKTC'de belirlenen 58 adrese baskın yaptı. Cumali İ., korumaları T.İ. ve E.İ ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalandı. Oğlu Y.İ. ise, İstanbul'daki 'jammer' kurduğu lüks rezidansta özel harekatın düzenlediği şok baskında; 'Uzi' marka uzun namlulu silahla yakalandı. Örgüt ile birlikte ortak hareket 40 şüpheli de gözaltına alındı. Şebekeye ait bar ve eğlence mekanları ile birlikte yasadışı bahis oynatılan 'kıraathane' görünümlü kumarhanelerde arama yapıldı.

BARDAN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan aramalarda; Adana'daki ünlü bir eğlence merkezinin bar kısmındaki çekmecelerden biri otomatik olmak üzere toplam 4 tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirilmesi dikkat çekti. Baskın düzenlenen 58 adresteki aramalarda toplam; 2 'Kalaşnikof' marka uzun namlulu tüfek, 3 hafif makineli tüfek, ruhsatsız 33 tabanca, 7 av tüfeği, 686 dolu fişek, 3.86 gram esrar, 'jammer' olarak da bilinen sinyal kesici cihaz ile sahte kimlik ele geçirildi.