TRT World’den Reuters’ın skandal iş ilanına misilleme

HERHANGİ BİR SİYASİ LİDER HEDEF ALINMADI

İlanda, İngiltere'deki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve bu ülkenin 21. yüzyılda hala kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekildi.

TRT World ilanında, İskoç hükümetinin bağımsızlık taleplerinin İngiltere'nin birliğini tehdit ettiği, yüksek enflasyon ve poundun değer kaybetmesinin İngiltere'nin istikrarsız siyasetini tehlikeye attığı vurgulandı.

Herhangi bir siyasi liderin hedef alınmadığı ilanda şu ifadeler yer aldı:

"Britanya hükümetlerinin art arda gelen Kovid-19 salgını, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi büyük meydan okumalara yanıt vermekte başarısız olması, İngiliz siyasetini bir karmaşa içine soktu. Kısa süreli İngiliz hükümetleri. ülkenin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor ve İngiltere'yi Avrupa'dan uzaklaştırıyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle birlikte, Orta Çağ'dan kalma bir yönetim biçimi olarak Kraliyet'in modern çağda varlığı tartışmaları hız kazandı. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var."