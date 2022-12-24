Yardım afişlerini söküp yerine yılbaşı afişi astılar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan Yusuf Aslan, SMA hastası olan 4 yaşındaki kızı Aslı Aslan'ın tedavisi için, geçen yıl valilik onayıyla yardım kampanyası başlattı. Aile, kendi imkânlarıyla hazırladıkları afiş ve pankartları da ilçenin çeşitli yerlerine astı. Ancak belediye, afiş ve pankartları kaldırdı. Ardından aileyi ziyaret eden CHP'li Belediye Başkanı Hülya Erdem, yanlışlık olduğunu ve afişlerin tekrar asılacağını söylemesine rağmen verdiği sözü tutmadı. Aslı'nın tedavi süresi dolmadan gerekli parayı toplamak için çırpınan baba Aslan, birkaç gün önce 15 metrekarelik bir afiş yaptırarak kaymakamlığın önündeki billboarda astı.Ancak önceki gün zabıtalar, bu afişi söküp, yerine başkan Erdem'in fotoğrafının yer aldığı yeni yıl kutlama afişi astı. Duruma isyan eden Yusuf Aslan, "Yıllardır kullanılmayan billboarda kendi imkânlarımla yaptırdığım afişi astım. Ama belediye yeni yıl kutlaması için kaldırdı. Daha önce astığım afişleri de yırtmışlardı. Bir belediye, hasta bebeğin kampanyasına nasıl engel olur anlamış değilim" dedi. Belediye, gelen tepkiler üzerine yardım afişini yeniden astı.