Ağar: Bölge halkının üstündeki baskı kalktı

Türkiye'nin toprak bütünlüğüne göz dikenlere karşı verilen amasız mücadelede devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün seçkin birlikleri olan Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve operasyon yapılan bölgeye hakim olan Güvenlik Koruyucuları, PKK'nın kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetleri azaltmak adına yaz kış demeden doğu ve güneydoğu bölgelerinde operasyon düzenliyor.





İLK DARBE AMANOSLARDA

Terör örgütü PKK'ya ilk darbe Amanos Dağları'nda vuruldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın seçkin birlikleri "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında, Amanoslar'da bölücü terör örgütünün izleri silindi. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın 1992'deki talimatıyla PKK'lılar Amanos Dağına yerleşti. Suriye'nin sınır denetimsizliği nedeniyle Amanoslar'dan kolayca geçiş olanağı bulan teröristler, yıllardır birçok baskın ve kaçırma olayında özellikle yaylada yaşayan köylüleri, maden ocaklarında çalışan işçileri katletti. Afrin yer alan Cinderes ve Raco'daki PKK'nın eğitim kamplarından Amanoslardan sızan teröristler birçok kanlı eylem gerçekleştirdi.





TENDÜREK DAĞI'NIN ZİRVESİNDE TÜRK BAYRAĞI

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Büyük Tendürek ile Küçük Tendürek dağları, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde terörden arındırıldı. Volkanik yapıları ve engebeli coğrafyasıyla yıllarca teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı bölgenin güvenli hale getirilmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün seçkin birlikleri İHA ve SİHA destekli "Eren Abluka-32 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız 2022-217" operasyonu ile bölgeyi terörden arındırdı. Güvenlik güçlerinin yıllardır dondurucu soğuğa, kavurucu sıcağa rağmen yürüttükleri terörle mücadele sayesinde güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağını dikti.





PKK'NIN SEMBOLÜ CUDİ TEMİZLENDİ

Türkiye, Irak ve Suriye üçgeninde sarp kayalıklar ve uçurumlardan oluşan Cudi, sınırın sıfır noktasında yer alıyor. Zaho'yu kuş bakışı gören Cudi, 2019 yılına kadar örgütün ana eğitim merkezlerinden biriydi. Örgüt bu dağlarda militanlarına eğitim veriyor, yurt içindeki eylemleri organize ediyordu. Arazi yapısı ve coğrafi şartlar nedeni ile sızmaların önüne geçilemiyordu. O dağların başında ise Cudi geliyordu.

Jandarma Genel Komutanlığı Cudi'ye operasyonlar düzenledi. Karadan ve havadan yapılan operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. İHA ve Siha'larla sürekli kontrol altına alınan bölgede teröristler mağaralarda sıkışıp kaldı. İnlerinde çıkamaz hale gelen terör örgütü üyeleri, Mehmetçik için el yapımı bombalarla etrafı tuzakladı. Komandolar bir yandan teröristlere çarpışırken bir yanda da EYP'leri temizlemekle uğraştı. Tüm zorluklara rağmen jandarma komandolar Cudi'yi temizlemeyi başardı.





Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, SABAH'a güvenlik güçlerinin terörle mücadele noktasında geldiği noktayı ve başarısını anlattı. PKK terör örgütün stratejik 4 alanın olduğunu söyleyen Ağar, "Irak, Suriye, Türkiye üçgeni, İran, Suriye, Türkiye üçgeni, Amanoslar ve Tendürek Dağları PKK için önemli noktalardır. Bu alanlar PKK'lılar için önemli. Bu bölgelerde bulunan dağların coğrafi özelliklerinden yararlanarak üst kurdular ve Türkiye'ye bu bölgelerden sızmalar gerçekleştirdiler."

Terör örgütü için Amanos Dağları önemli olduğunu aktaran Ağar, "PKK, Suriye geçiş ve bağlantılarını Amanoslar üzerinden yapıyor. Amonoslara sığınak yapan örgüt adete orayı depo olarak kullanıldı. Mersin ve Gaziantep'te gerçekleşen saldırılar Amonoslar'dan gerçekleşen sızmalar sonucu gerçekleşti" dedi.

Tendürek Dağlarının temizlenmesinin önemli olduğunu anlatan Ağar, "Tendürek Dağlarının çok özel tomografik yapısı var. İran destekli bir varlıklar oradan içeri girip Türkiye'nin derinliklerine sızıyorlar. Önceki dönemlerde sınır ötesi harekatlar yapılıp geri dönüldüğü için direk menzile iniliyordu. Şimdi artık özellikle sınır ötesi yapılan harekatlarla birlikte menzile girme özelliği ortadan kaldırıldı. PKK'nın Tendürek'in yapısal özelliklerinden faydalanmaması için devlet uzun uğraşları sonucu düzleştirdi. Sızma yapılan alanlar ile yolun etrafındaki kesimler kontrol altına alındı" diye konuştu.





PKK'NIN CİZRE'YE AÇILAN KAPISI

PKK terör örgütü için sembol olan Cudi'nin temizlenmesi örgüt içinde çöküntüye sebep olduğunu aktaran Ağar, "PKK için Cudi semboldür. Örgüt o bölgede kongre yaparken en iyi teröristlerini oraya koyarlardı. Özellikle Cudi Tuşimiya Deresi PKK'nın Cizre'ye açılan kapısındır. PKK, lojistik desteğini bu bölgeden sağlar. Sızlar ve kaçışları bu bölgeden sağlar. Tuşimiya Deresi sarp bir vadi. Arazi koşulları operasyon düzenlendiğinde riski artırıyor. Bölgeye tuzaklama ve pusu atabiliyor. Ufak bir grup kalmıştır. Onu da güvenlik birimlerimiz yok etmesiyle birlikte temizlik sağlandı" dedi.





TOPLUM ÜZERİNDEKİ BASKI ORTADAN KALKTI

Güvenlik birimlerinin düzenlediği temizlikle birlikte halk rahat nefes aldığını söyleyen Ağar, "PKK'nın toplum üzerine koymuş olduğu etki ortadan kalktı. Baskı altında tutuyordu halkı. Oradaki teröristler olmayınca sivil hayat normale dönmeye başladı. Siyasi hayatında normale dönmeye başlayacak. Çünkü siyaseti de bu dağdaki teröristlerle beraber güçlü ve diri tutmayı başardılar. Zaman içerisinde insanlar daha sağduyulu düşünmeye başladıklarında terör örgütünün kendilerine işaret etmiş olduğu siyasiye yapılanmadan da zaman içerisinde uzaklaşmaya başlayacaklar. En büyük bedeli halka ödettirdiler" şeklinde konuştu.