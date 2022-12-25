CHP’nin Başkan Erdoğan hazımsızlığı: Portresinin üzerini Türk bayrağı ile kapattılar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kayseri Kadın Buluşması" toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde CHP'liler tarafından skandal bir eyleme imza atıldı.

CHP'LİLER BAŞKAN ERDOĞAN'IN PORTRESİNİ KAPATTI

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın başını çektiği bir grup CHP'li, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin üzerini Türk bayrağı ile kapattı. Erdoğan'ın portresini kapatma girişimi saniye saniye kameraya yansırken, skandal görüntülere tepki yağdı.

SKANDAL PARTİLİLERİN PAYLAŞIMLARINDA APAÇIK ORTADA

Partililer tarafından farklı açılardan paylaşılan görüntülerde de Mustafa Kemal Atatürk'ün portesinin yanında yer alan Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının üzerinin Türk bayrağı ile kapatıldığı görülüyor.

GERÇEKLERİ ÖRTEMEZSİNİZ

CHP'lilerin AK Parti hazımsızlığına sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise paylaşımında; "AK Partili bir belediyenin yapmış olduğu ve size de nezaketle verdiği salonu kullan. Sonra da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın resmini örtmeye çalış. Siz ne yaparsanız yapın asla gerçekleri örtemezsiniz" ifadelerine yer verdi.