Hedef, el emeği göz nurunu marka yapmak

Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesindeki olgunlaşma enstitülerinin ortak markası "Bohça" mağazasının ikinci şubesini Galaport'un Paket Postanesi bölümünde açtı. Türk el sanatından el emeği ürünleri inceleyerek yapım teknikleriyle ilgili yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan "Galataport Bohça mağazamız İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olsun.Allah sayılarımızı artırsın inşallah. İnşallah burayı bir marka haline getiririz" dedi. Açılışa moda ve tasarım dünyasından ünlü isimler de katıldı. Emine Erdoğan, Bohça markasının kıyafetlerini üzerinde taşıyan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Osmanlı'da memurların ilk defa çikolata tüketerek kutularını kayıt altına aldıkları tarih olan 1780'den esinlenilerek marka haline getirilmesi hedeflenen "Çukulat 1780" adlı çikolata hakkında yetkililerden bilgi aldı.