Kara propaganda çöktü

CHP'libelediyelerin KHK ile ihraç edilen ya da terör örgütleri ile iltisaklı kişileri işe aldığına dair iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı incelemeler Cumhuriyet Savcılığı'na iletildi. CHP çevrelerinin ise "Madem onlar terörle bağlantılı valilik izin vermeseydi" şeklindeki propagandası İçişleri Bakanlığı'nın verileriyle çöktü. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, mevzuata göre belediye çalışanlarının atanma şartlarını taşıyıp taşımadığını değerlendirme ve atama yetkisinin münhasıran belediye başkanlarına ait olduğu, atanma şartlarını taşımayanları atamaları halinde bundan hukuken sorumlu olacakları bilgisi paylaşıldı.