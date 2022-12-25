Kimyasal iftirasını millet affetmeyecek

1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 256 bin 199 kişinin geçişi engellenmiş, yakalanan 8 bine yakın düzensiz göçmen ile 820 terörist, kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin 285, bu yılın başından itibaren ise 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlarla Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoru engellendi. Bölgeyi istikrarsızlığa, huzursuzluğa, kaosa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör unsurlarına müsamaha göstermemizi bekelemesin.Biz sınırlarımızı korumak, halkımızın ve milletimizin güvenliğini sağlamak için yapmamız gereken ne varsa yaptık, yapıyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtlarının her birinin başında müttefiklerimizle çok açıkça, mertçe konuştuk, görüştük, tartıştık. Oldu ne âlâ, olmadı, o zaman kendi kararımızı kendimiz vereceğiz.TSK'nın kimyasal silah kullanığı iftirasını atanları, bunun yanında duranları, önüne kalkan olanları ve terörist elebaşlarının borazanlığını yapanları milletimiz asla affetmeyecektir. Türkler ve Kürtler kardeştir. Fitne fesat yuvaları çatlasalar da patlasalar da kardeş kalacaktır.Yunanistan'ın Türk uçaklarına tacizi düşmanca tavır. Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. NATO'nun da bu şımarıklığa artık dur demesinin zamanı gelmiştir. Karasularını 6 milden yukarı çıkarması kabul edilemez. 1800 km'den fazla kıyısı olan bir Türkiye'den bahsediyorsun ve Türkiye uluslararası sulara sizden izin alarak çıkacak. Bunu hangi akıl kabul eder?Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından yaklaşık 15 milyon ton tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere emniyetle sevki sağlanmış, bugüne kadar Ukrayna limanlarından 577 gemi çıkarken 584 gemi de Ukrayna limanlarına ulaşmıştır.Türkiye'nin yeni yılda Muharip Kolordu ve NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı görevlerini üstlenecek. Türkiye'nin olduğu bir NATO daha anlamlı ve güçlü. Ancak bazı müttefiklerimiz NATO ruhuna aykırı olarak Türkiye'ye ihracat kısıtlamaları uygulamaktadır. Güçlü Türkiye, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir.FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 10 bin 5'i bakan onayıyla olmak üzere toplam 24 bin 652 kişi ihraç edildi. FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayana kadar mücadelemiz sürecek.Konseptlerimizi, doktrinlerimizi bir sabit tabu olarak görmüyoruz. Teknoloji değiştikçe zorunlu olarak ona göre tedbirimizi alıyoruz. Şu anda telefonla yaptığımız şeyleri eskiden bir muhabere alayı yapıyordu. İHA/SİHA/TİHA'lar, zırhlı araçlar çok gelişti. Buna bağlı olarak doktrin de değişiyor. Biz de buna göre kendimizi yenilemeye devam ediyoruz.İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine karşı değiliz. Taahhütlerini yerine getirmelerini, teröristlerle ilişkilerini kesmelerini, desteklerini sonlandırmalarını ve ihraç listelerinde Türkiye'ye karşı uyguladıkları tahditleri kaldırmalarını bekliyoruz.