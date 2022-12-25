Sapık ve hırsızlara kalkan oldular

Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan M.Z.'nin 14 yaşındaki B.T. isimli çocuğa cinsel içerikli fotoğraflar göndermesi sonrası aile M.Z.'den şikayetçi olmuş, Anne Y.D. belediye yetkililerinin tazminat ödememek için tacizcinin işine son vermek istemediklerini ancak savcılığa şikayette bulununca işten çıkardıklarını söylemişti. Yaşanan skandal sonrası, aynı belediyenin daha önce yaşanan benzer suçlara ilişkin hiçbir soruşturma açmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, belediyede geçtiğimiz 25 Mart'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan iki şüphelinin, iki genci öldürdüğünü, aynı zanlıların 9 gün önce de hırsızlık yaptığını açıkladı. Ünal, yaşanan olayların hiçbiri hakkında belediyenin inceleme başlatmadığını belirterek, "Belediyenin verdiği tacizler ve ihmaller zinciri nedeniyle bu olaylar yaşanmıştır" dedi. Ünsal şunları söyledi:Yapılan hırsızlığa müsamaha göstererek cinayete kadar uzanan kirli yolu açmış oldular. Aynı hatayı tekrarlayıp bir çocuğa yapılan cinsel istismara müsamaha gösterdiler. Bu tüm kadınların ve çocukların kişilik haklarını gasp etmek demektir Bu ahlak yoksunluğu, topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Bu makamlar geçicidir, aslolan topluma hizmettir. Hizmetle görevli çalışanların bir anneye gözyaşı döktürmesine önce o kurumdaki yetkililerin müdahale etmesi ve suç duyurusunda bulunması gerekmekteydi. Geldiğimiz noktada iki gencimiz cinayete ve bir çocuğumuz istismara maruz kalmıştır. Bu tutumu kınıyor, bu olaylarda ihmali bulunan herkesin cezalandırılmasını istiyoruz.: Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan M.Z. isimli adam, yanlışlıkla kendisini telefonla arayan 14 yaşındaki B.T. isimli erkek çocuğa cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi. Durumu fark eden anne Y.D., Kırşehir Belediyesi'nin önüne giderek eylem yaptı. Ancak belediye anne hakkında suç duyurusunda bulundu.Güvenlik görevlisi Sami Aydoğan ve Şefik Ekici, kelepçe ve silahlarıyla kendilerini polis olarak tanıtarak Şeyma Demir (18) ve Hasan Aydoğan'ı (21) kelepçeleyip kendi araçlarına aldı. Zanlılar, iki genci silahla öldürerek Kızılırmak'a attı. Olaydan kısa süre önce katil zanlılarının görevli olduğu asri mezarlıktan mazot çaldığı ve güvenlik kameralarındaki görüntüleri yok ettiği, konunun belediye yetkililerine bildirildiği ancak belediyenin bu kişiler hakkında işlem başlatmadığı ortaya çıkmıştı. Öldürülen iki gencin ailesi belediye başkanı ve başkan yardımcısı hakkında ihmal gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.