Bakan Yardımcısı Çataklı’dan CHP’li Özgür Özel’in iftirasına sert yanıt: Yargı önünde bedelini ödeteceğim

"GELİR HERKES GİBİ ADALETE HESABINI VERİR"

Çataklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biz yedi kardeşiz. Altısı yurt dışındaydı, biri dönüş yaptı, diğerlerinin en eskisi 34 yıl olmak üzere yurt dışındalar 32 yıldır yurt dışında olan biriyle ilgili bir ihbar var. Gelir, herkes gibi adalete hesabını verir. Nüfus kayıtlarımızda da her hangi bir isim değişikliği yok."