Son dakika: Şırnak’ta 470 personelle operasyon

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-19 (Şırnak-Bestler Dereler) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu' başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 470 personel görev aldı.

Operasyonun ilk günü nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak merkez ilçesi Bestler Dereler bölgesi kırsalında gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetinde, 2 doğal mağara ve 10 sığınak tespit edildi. Sığınak ve mağaralarda el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, uzaktan komutalı EYP düzeneği, 4 kilo gıda malzemesi ile çok miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, sığınak ve barınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.