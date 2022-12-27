Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanlığından Vural Avar açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor
Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:59 Son Güncelleme: 27.12.2022 15:16

Adalet Bakanlığından Vural Avar açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Adalet Bakanlığı, “Hükümlü Vural Avar ceza infaz kurumunda vefat etmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tanınan özel af yetkisine müracaat etmedi” şeklinde bazı basın ve sosyal medya platformlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Adalet Bakanlığından Vural Avar açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Adalet Bakanlığından, hükümlü Vural Avar'ın vefat etmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine tanınan özel af yetkisine müracaat etmediğine ilişkin bazı basın yayın ve sosyal medya platformlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hükümlü Vural Avar, 16.12.2022 tarihli dilekçesi ile Anayasanın 104. maddesinden yararlanma talebinde bulunmuş ve bu dilekçe derhal işleme konulmuştur. Söz konusu dilekçe ve bu dilekçenin verildiğine ilişkin tutanak dosyada yer almaktadır. Bunun dışındaki iddialar gerçek dışıdır" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adalet Bakanlığından Vural Avar açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA