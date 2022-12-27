Adalet Bakanlığından Vural Avar açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Adalet Bakanlığından, hükümlü Vural Avar'ın vefat etmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine tanınan özel af yetkisine müracaat etmediğine ilişkin bazı basın yayın ve sosyal medya platformlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hükümlü Vural Avar, 16.12.2022 tarihli dilekçesi ile Anayasanın 104. maddesinden yararlanma talebinde bulunmuş ve bu dilekçe derhal işleme konulmuştur. Söz konusu dilekçe ve bu dilekçenin verildiğine ilişkin tutanak dosyada yer almaktadır. Bunun dışındaki iddialar gerçek dışıdır" denildi.