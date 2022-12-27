Haberler Gündem Haberleri CHP'li Engin Altay olay yaratacak 6'lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme
Giriş Tarihi: 27.12.2022 16:56 Son Güncelleme: 27.12.2022 16:57

CHP'li Engin Altay olay yaratacak 6'lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazeteci Nevşin Mengü'nün, "Meral Akşener bu akşam Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda 'Sizin aday olmanız durumunda, İyi Parti'nin oyu ciddi düşüş yaşıyor. Biz kaybediyoruz; Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz." şeklindeki paylaşımını beğendi. Altay'ın bu paylaşımı ile ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

CHP’li Engin Altay olay yaratacak 6’lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener buluşması öncesi dikkat çeken bir paylaşımı beğendi. Altay'ın beğenisi sosyal medyada çok konuşuldu.

NEVŞİN MENGÜ: AKŞENER, 'BİZ BU ŞEKİLDE YOL YÜRÜMEK İSTEMİYORUZ' DİYECEK

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in bir araya geleceği görüşme öncesi dikkat çeken bilgiler aktardı. Mengü, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na 6'lı masa resti çekeceğini belirtti, "Meral Akşener bu akşam Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda 'Sizin aday olmanız durumunda, İyi Parti'nin oyu ciddi düşüş yaşıyor. Biz kaybediyoruz; Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMINDAKİ ENGİN ALTAY BEĞENDİ

Grup Başkanvekili Engin Altay, gazeteci Nevşin Mengü'nün paylaşımını beğenenler arasında yer aldı. Altay'ın bu paylaşımı beğenmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP'li Altay'ın beğenisi sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışılıyor.

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CHP'li Engin Altay olay yaratacak 6'lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme
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