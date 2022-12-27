CHP’li Engin Altay olay yaratacak 6’lı masa paylaşımını beğendi! Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi dikkat çeken gelişme

NEVŞİN MENGÜ: AKŞENER, 'BİZ BU ŞEKİLDE YOL YÜRÜMEK İSTEMİYORUZ' DİYECEK

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in bir araya geleceği görüşme öncesi dikkat çeken bilgiler aktardı. Mengü, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na 6'lı masa resti çekeceğini belirtti, "Meral Akşener bu akşam Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda 'Sizin aday olmanız durumunda, İyi Parti'nin oyu ciddi düşüş yaşıyor. Biz kaybediyoruz; Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz." dedi.