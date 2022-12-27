Gaziantep’e şehit ateşi düştü

Irak'ınkuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz (21) şehit oldu. Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın şehit olduğu haberini Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Şehidin babası Ali Korkmaz ile annesi Fadile Korkmaz, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehit Korkmaz'ın cenazesi Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.