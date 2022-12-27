Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemi 1211 gündür sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1211'inci gününde de kararlılıkla devam ediyor. Oğlu Aziz'in HDP tarafından dağa gönderildiğini ileri süren anne Güzide Demir, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Demir, "4 senedir biz burada evlat nöbeti tutuyoruz. HDP sanmasın ki biz buradan kalkacağız. Çocuklarımız gelmeyene kadar biz buradan kalkmayacağız. Oğlum yetimdi, ondan ne istediler. O kirli ellerini oğlumun üzerinden çeksinler" dedi.