PKK’ya kış darbesi

Şırnak'ta470 personelin katılımıyla, İçişleri Bakanlığı'nca 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu' başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Bestler-Dereler bölgesinde 2 mağara ile 10 sığınak imha edildi.Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 470 personel ile 39 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Operasyonun ilk gününde 2 mağara ile 10 sığınak imha edildi. Çok sayıda mühimmat, teçhizat ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yurtiçinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" ifadelerine yer verildi.MilliSavunma Bakanlığı tarafından, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü PKK üyesinin daha ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarının 1993 yılında terör örgütüne katıldığı, teröristlerin Irak ile İran'da faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada, ikna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısının 124'e yükseldiği kaydedildi.