Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının görüşüldüğü temyiz duruşması yine ertelendi

DAVA 30 ARALIK'A ERTELENDİ

Özer'in, gerekçe sunmadan katılmadığı mahkemede hakim, davanın Özer olmadan devam etmesine hükmetti. Geçtiğimiz duruşmaya katılmadığı için ceza alan avukatın yerine mahkeme tarafından önlem amaçlı çağırılan ikinci avukat da hali hazır bulundu. Özer'in avukatı, Elbasan Mahkemesi'nin verdiği iade kararının bozulmasını, davanın tekrar birinci mahkemede görülmesini ve Özer hakkında Türk medyasında çıkan haberlerin tercüme edilerek mahkemeye sunulmasını talep etti. Avukat, iki talebini de kabul etmeyen hakimin reddini istedi. Avukatın talebi üzerine, hakim reddinin görüşülmesi ve temyiz kararının açıklanması için dava 30 Aralık'a ertelendi.