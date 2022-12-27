Tüm okullara ücretsiz öğle yemeği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk ve orta dereceli okullarda ücretsiz öğle yemeği verilmesine ilişkin çalışma yapıyor. Milletvekillerinin yazılı soru önergelerini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi için yapılan çalışmaları paylaştı. Özer, MEB ve BM Dünya Gıda Programı'nı bu konuda bir protokol imzaladığını belirterek şöyle devam etti:"MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (DGP) arasında imzalanan Ücretsiz Okul Yemeği Programı Fayda Maliyet Analizi İşbirliği Protokolü kapsamında 'Fayda- Maliyet Analizi Çalışması' öngörülmüştür. Bu çalışmada, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan dezavantajlı bölgelerden başlayarak okullarda ücretsiz öğle yemeği verilmesine yönelik hedef kapsamında, uygulamaya konulması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi örgün eğitim kurumlarında yürütülecek ücretsiz okul öğle yemeği programının faydalarının, maliyetlerinin üzerinde olması konusunda politika önerilerinde bulunulması (fizibilite çalışması yapılması) amaçlanmıştır."Bakan Özer geçen günlerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren ücretsiz yemek vereceklerini açıklamıştı. Özer, "Başka sürprizlerimiz de olacak" diyerek ücretsiz yemek uygulamasının kapsamının genişletileceği mesajını vermişti. Mevcut sistemde taşımalı eğitimden yararlananlar ile pansiyonlarda kalan öğrencilere ücretsiz yemek veriliyordu. Bakan Özer, taşımalı öğretimdeki çocukların gittiği okullar ile pansiyonların bulunduğu okullardaki tüm öğrencilerin de bu uygulamadan yararlanacağını açıklamıştı.