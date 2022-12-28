Bahçeli’den, doğalgaz keşfini itibarsızlaştırmaya çalışan muhalefete tepki

"FATİH SONDAJ GEMİMİZ, KARADENİZ'DE ENERJİ ALANINDA MUAZZAM FETİHLER YAPMAKTADIR"

Geçtiğimiz Pazartesi günü, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamayla Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunun 3 bin 23 metre derinliğinde 58 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervinin keşfedildiğini öğrenmiş olduk. Bu gelişmeden de hakikaten sevinç duyduk.

Böylelikle Karadeniz'de keşfi yapılan toplam rezerv miktarının 710 milyar metreküpe ulaştığı netleşmiştir. Bu rezervin ekonomik değerinin 1 trilyon dolar olduğu ifade edilmiştir. Fatih Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de enerji alanında muazzam fetihler yapmaktadır.

Dünyada pek çok ülke artan maliyetler kapsamında enerji darboğazıyla boğuşurken, Türkiye bu alanda gücüne güç katmaktadır. Türkiye'miz enerjide hem terminal ülke hem de üretim üssü olarak sivrilmektedir.

Bulunan doğalgaz rezervinin muhtemel sosyal, siyasi, ekonomik ve ticari etkisi şimdiden göz kamaştırmaktadır.

Ülkemiz 7 uluslararası boru hattıyla ve 2 yer altı depolama tesisinin yanında, keşfedilen doğalgaz miktarıyla enerjide mukayeseli ve müstesna bir üstünlük safhasına emin adımlarla ilerlemektedir. İstikbal Türkiye'nindir. Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türkiye mühür vuracaktır.