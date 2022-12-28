GSB tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Yarışmaları’nın galası yarın İstanbul’da yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 binden fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşecek gecede, yarışmalarda dereceye giren gençler ödüllerini alanında uzman isimlerinden alacak. Sunuculuğunu Eser Yenenler'in yapacağı gecede, Manga konseriyle de unutulmaz anlar yaşayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı sekiz yıldır düzenlediği kültür ve sanat yarışmalarıyla gençlerin sanata sahip çıkan bireyler olarak yetişmesini hedefliyor. Türkiye finalleri geçen haftalarda Ankara'da gerçekleşen Kültür ve Sanat Yarışmaları'na katılım her sene artarken bu yıl yaklaşık 30 bin kişi başvurdu.

2023 yılında düzenlenecek "Kültür ve Sanat Yarışmaları"na katılmak isteyenler içinse başvurular 10 Ocak'a kadar devam edecek.

"PERŞEMBE GECESİ ARTIK SÖZ DE SAHNE DE GENÇLERİMİZİN OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık olarak her alanda gençleri güçlü kılmak, tüm süreçlerde etkin olmalarını sağlamak adına pek çok çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Kültür, sanat, eğitim, spor ve sosyal alanda çok geniş bir hizmet yelpazesini gençlere sağladıklarını belirten Kasapoğlu, "Projelerimizde, yatırımlarımızla, icraatlarımızla her zaman gençlerimizin yanında, onlarla birlikte olma gayretimiz var." değerlendirmesini yaptı.

Yıl boyunca birçok kategoride yarışan gençlerden dereceye girenlerin, yarın gala gecesinde ödüllerini alacaklarını anımsatan Kasapoğlu, "Perşembe gecesi artık söz de sahne de gençlerimizin olacak." ifadesini kullandı.