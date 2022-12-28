İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’dan Murat Ongun’un iftiralarına yanıt

"DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMADI"

Mehmet Ersoy, İBB'de itfaiye eri olarak görev yapan Muharrem Kılıç'ın devlet memuru olmak istediğini ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedildiğini söyledi.

"BUNCA REZALETTEN SONRA KONUŞMAYA UTANIN"

Bakan Yardımcısı Ersoy, Muharrem Kılıç ile ilgili şu bilgileri paylaştı: "Muharrem Kılıç; 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılırken, 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşidir. 2018'de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir. O haktan kardeşi faydalanmıştır. Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız. Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın"



"TERÖRİSTİ İŞE ALIYORSUNUZ"

Bakan Yarcımsı Ersoy, yaptığı diğer bir paylaşımda ise "Sayın Soylu şehit evini ziyaret ediyor. Ama siz kardeşi bombalı saldırıyla şehit edildikten sonra bile PKK YPS yapılanmasına giren teröristi işe alıyorsunuz. 2018'de işe alınmamalı dediğimiz rapor orada duruyorken…" açıklamasında bulundu.