Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan Murat Ongun'un iftiralarına yanıt
Giriş Tarihi: 28.12.2022 22:24 Son Güncelleme: 28.12.2022 22:32

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan Murat Ongun'un iftiralarına yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Murat Ongun'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör soruşturmaları kapsamında ortaya attığı iftiralara yanıt verdi. Ersoy, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz” dedi.

İHA
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’dan Murat Ongun’un iftiralarına yanıt

Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun, İBB'deki terör soruşturması kapsamında gerçeklerin üzerine örtmek için sosyal medyada hesabından çeşitli iftiralarda bulundu.

"ONURSUZ DAVRANIYORSUNUZ"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ongun'un iftiralarına yanıt vererek gerçeği açıkladı. Ongun'un şehitlik mertebesini istismar ettiğini söyleyen Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz." dedi.

"DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMADI"

Mehmet Ersoy, İBB'de itfaiye eri olarak görev yapan Muharrem Kılıç'ın devlet memuru olmak istediğini ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedildiğini söyledi.

"BUNCA REZALETTEN SONRA KONUŞMAYA UTANIN"

Bakan Yardımcısı Ersoy, Muharrem Kılıç ile ilgili şu bilgileri paylaştı: "Muharrem Kılıç; 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılırken, 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşidir. 2018'de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir. O haktan kardeşi faydalanmıştır. Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız. Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın"


"TERÖRİSTİ İŞE ALIYORSUNUZ"

Bakan Yarcımsı Ersoy, yaptığı diğer bir paylaşımda ise "Sayın Soylu şehit evini ziyaret ediyor. Ama siz kardeşi bombalı saldırıyla şehit edildikten sonra bile PKK YPS yapılanmasına giren teröristi işe alıyorsunuz. 2018'de işe alınmamalı dediğimiz rapor orada duruyorken…" açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan Murat Ongun'un iftiralarına yanıt
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