İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’dan Murat Ongun’un iftiralarına yanıt

Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun, İBB'deki terör soruşturması kapsamında gerçeklerin üzerine örtmek için sosyal medyada hesabından çeşitli iftiralarda bulundu.
"ONURSUZ DAVRANIYORSUNUZ"
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ongun'un iftiralarına yanıt vererek gerçeği açıkladı. Ongun'un şehitlik mertebesini istismar ettiğini söyleyen Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz." dedi.
"DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMADI"
Mehmet Ersoy, İBB'de itfaiye eri olarak görev yapan Muharrem Kılıç'ın devlet memuru olmak istediğini ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedildiğini söyledi.
"BUNCA REZALETTEN SONRA KONUŞMAYA UTANIN"
Bakan Yardımcısı Ersoy, Muharrem Kılıç ile ilgili şu bilgileri paylaştı: "Muharrem Kılıç; 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılırken, 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşidir. 2018'de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir. O haktan kardeşi faydalanmıştır. Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız. Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın"
Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz.— Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) December 28, 2022
Muharrem Kılıç; 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılırken,2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşidir. https://t.co/EAVeHB8fF8
"TERÖRİSTİ İŞE ALIYORSUNUZ"
Bakan Yarcımsı Ersoy, yaptığı diğer bir paylaşımda ise "Sayın Soylu şehit evini ziyaret ediyor. Ama siz kardeşi bombalı saldırıyla şehit edildikten sonra bile PKK YPS yapılanmasına giren teröristi işe alıyorsunuz. 2018'de işe alınmamalı dediğimiz rapor orada duruyorken…" açıklamasında bulundu.
Yok öyle değil…Senin de anlayacağın şekilde yazayım..— Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) December 28, 2022
Sayın Soylu şehit evini ziyaret ediyor.
Ama siz kardeşi bombalı saldırıyla şehit edildikten sonra bile PKK YPS yapılanmasına giren teröristi işe alıyorsunuz.
2018'de işe alınmamalı dediğimiz rapor orada duruyorken… https://t.co/o8lRyoa5uZ