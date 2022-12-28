Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın (21) cenazesi, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz için Örenli Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin babası Ali ile annesi Fadile Korkmaz, kardeşleri ve yakınları katıldı.Bekar ve 6 kardeşin en büyüğü olan şehit Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan aile üyeleri, gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran şehidin babası Ali Korkmaz, oğlunun askeri parkasını tören boyunca elinde tuttu. Şehit Hüseyin Korkmaz, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.