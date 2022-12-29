Bilim ve teknolojide şahlanışa geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Ödülleri töreninde yaptığı başarılı çalışmalarla ödüle hak kazanan 57 bilim insanına ödüllerini takdim etti. Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:Bir dönem dünya çapındaki bilim insanları hep bizim gönül coğrafyamızdan çıkıyordu. El-Cezeri, Ali Kuşçu, Hezarfen Ahmet Çelebi gibi bilim insanlarımız icatlarıyla tarihin yönünü değiştirdiler. Aynı şekilde İbn-i Sina'dan Hayyam'a, Razi'den Cabir'e kadar etkileri hâlâ devam eden bilim insanlarımız vardı. Ancak daha sonra bilim ve teknoloji çalışmalarında önemli bir durgunluk dönemi yaşadık. İnşallah artık bu fetret dönemini bitiriyor, bilim ve teknolojide yeniden şahlanışa geçiyoruz.Bu coğrafya tekrar bilimin ve teknolojinin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır. Biz buna canı gönülden inanıyoruz. TEKNOFEST kuşağına güveniyoruz. Bilim insanlarımız ve gençlerimiz azimleriyle, özgüvenleriyle, başarılarıyla bize bu ümidi ziyadesiyle veriyor. Gençler, inanıyorum ki birçok şeyi başararak yarınlara hazırlanıyor. Dene-yap teknoloji atölyelerinde daha 8 yaşlarında, 9 yaşlarında yapay zekâ, nesnelerin interneti, robotik projeleri geliştiren evlatlarımızı gördükçe bu inancımız güçleniyor. Yeni nesil yazılım okullarında kendilerini yetiştiren binlerce gencimiz sessiz sedasız yazılım dünyasındaki yerlerini alıyor. Teknoparklarda iki kişi bir araya gelerek milyar dolarlık değerlemeye ulaşan parlak beyinlerle gurur duyuyoruz. Evlatlarımızı daha ortaokul- ise sıralarındayken TEKNOFEST yarışmalarında dikey roket, İHA, kutup araştırmaları, biyoteknoloji gibi projelerde çalışıyor. Ülkemizin ilk yerli otomobili Togg'u niye geçmişte değil de bugün üretebildik sorusunun cevabı işte burada gizlidir.Adına şarkılar yazılan (Baykar Bayraktar) TB2 ile başladığımız yolculukta önce Akıncı'ya, sonra insansız muharip savaş uçağımız KIZILELMA'ya geldik. Şu anda oranın üretiminde 3 bin gencimiz çalışıyor. Bunların yaş ortalaması 25 ile 35 arasında. Demek ki bu millet Türk oğlu Türk, yapar mı yapar. Şu anda bunu yapıyor. Diğer bir kulvarda ANKA'yla, Aksungur'la, Milli Muharip Uçağımız'la yol alıyoruz. Daha havada Atak'ı, Hisar'ı, Tayfun'u, denizde Anadolu'yu, Piri Reis'i ya da diğer projeleri saymıyorum bile. Tabii bunlar daha başlangıç. Bunlar Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafları.Bu yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlediğimiz Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması finalistleri arasından seçtiğimiz 3 öğrenciyi Antarktika Bilim Seferi'ne dahil ettik. Beyaz kıtada kendi projeleri ile ilgili saha çalışması yürütecek öğrencilerimiz, geliştirdikleri tabiatta hızlıca çözünen biyoplastiği de yerinde test etme imkânı bulacak.Son bir yılda TÜBİTAK eliyle 174 üniversitenin 3 bin 734 araştırma-geliştirme projesine 1.5 milyar liradan fazla destek verdik. Bu projelerde yaklaşık 10 bin araştırmacı ve 12 bin bursiyer görev aldı. Stajyer Araştırmacı Burs Programı ile üniversite öğrencilerinin araştırma çalışmalarını teşvik ediyoruz. 2022'de başlatılan STAR programında bugüne kadar 5 bine yakın öğrenci, 6 ay süreyle 3 bin 619 farklı projede görev aldı.Bilim insanlarımıza, araştırmacılarımıza hem destek olacak hem moral verecek, çalışmalarınızda daima yanınızda yer almayı sürdüreceğim. Ülkemiz, milli teknoloji hamlesi rehberliğinde gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor. Biz siyasi bağımsızlığın, teknolojik bağımsızlıktan geçtiğine samimiyetle inanıyoruz.Törende, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 43 bilim insanına, TÜBİTAK tarafından ise 14 bilim insanına ödül verildi. TÜBİTAK'ın araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla verdiği "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"nin 2022 yılı değerlendirme çalışmaları sonucunda 2 "Bilim Ödülü", 1 "Hizmet Ödülü" ve 11 "Teşvik Ödülü" verildi. TÜBİTAK'ın ödül tevcih ettiği bilim insanları şöyle:Bilim Ödülü / Mühendislik Bilimleri: Prof. Dr. Vural Gökmen.Bilim Ödülü / Sağlık Bilimleri: Prof. Dr. Fatih Özaltın.Hizmet Ödülü / Sosyal ve Beşeri Bilimler: Merhum Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı.Teşvik Ödülü / Temel Bilimler: Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş.Teşvik Ödülü / Mühendislik Bilimleri: Prof. Dr. Evren Mutlugün, Doç. Dr. Mehmet Cengiz Onbaşlı, Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola.Teşvik Ödülü / Sağlık Bilimleri: Prof. Dr. Özge Çevik, Doç. Dr. Fatih Kocabaş, Doç. Dr. İlyas Çağlar Yılgör.Teşvik Ödülü Sosyal ve Beşeri Bilimler: Doç. Dr. Sabahat Çiğdem Bağcı, Doç. Dr. Eyüp Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Maissam Nimer, Doç. Dr. Kemal Yıldız.Erdoğan bilim insanlarının ailelerine yakın ilgi gösterdi. TÜBA ödülüne layık görülen Doç. Dr. Aslı Gökçe Kılıç ödül alırken tören boyunca ağlayan kızı bir anda sustu.Ülkemızde bir kesim arkasına önüne bakmadan, her konuyu istismar etmekte sınır tanımıyor. Bunlardan biri de beyin göçü meselesidir. Öncelikle genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmek için yurtdışına çıkmasına karşı olmadığımızı, tam tersine bunu desteklediğimizi belirtmek isterim. TÜBİTAK aracılığıyla önemli adımlar atıyoruz. Sadece kendi gençlerimizin yurtdışında bilgi ve tecrübe sahibi olmasını sağlamakla kalmıyor, Türkiye'yi dünyanın her yerindeki bilim insanlarımız için cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ihdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemimizi güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz.HacettepeÜniversitesiMühendislik FakültesiGıda MühendisliğiBölümü'nde görev yapıyor.Gıda bilimleri ve teknolojisialanlarında araştırmalaryapan Gökmen,gıdaların işlenmesisırasında ortayaçıkan gıda güvenliğirisklerinin izlenmesineyönelik ileri analiz tekniklerininve bu risklerin azaltılmasınayönelik işleme teknolojilerinin geliştirilmesikonularındaki üstün nitelikli çalışmalarınedeniyle "Bilim Ödülü"ne layık görüldü.Hacettepe Üniversitesi TıpFakültesi Dahili Tıp BilimleriBölümü'nde görev yapıyor.Pediatrik, üroloji-nefroloji, tıp,araştırma-deneysel, genetikkalıtımalanlarında araştırmalarıbulunan Özaltın'a, kalıtsal böbrek hastalıklarıalanında bireyselleştirilmiş tedaviyaklaşımlarının geliştirilmesi açısındanüstün nitelikli çalışmaları dolayısıyla "BilimÖdülü" verildi.