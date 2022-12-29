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Giriş Tarihi: 29.12.2022

Emine Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik etti: Dünyaya örnek olacak bir başarı

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Emine Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik etti: Dünyaya örnek olacak bir başarı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sıfır atık projesini benimseyen ve atık çamuru verimli toprağa dönüştüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik etti. Emine Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
Yerel yönetimlerimizin Sıfır Atık anlayışıyla ortaya koydukları çalışmalarla kazanan ülkemiz oluyor. Günde 25 ton gübre elde edilmesi dünyaya örnek olacak bir başarı.
Atıksu Arıtma Tesisi'nde suyun arıtılmasıyla oluşan atık çamuru gübreye dönüştüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. Atık çamur verimli toprağa dönüşüyor, geleceğimize nefes oluyor. Günde 25 ton gübre elde edilmesi dünyaya örnek olacak bir başarı.
İsrafı engellemek, yaşamdan tasarruf etmek anlamına geliyor. Yerel yönetimlerimizin Sıfır Atık anlayışıyla ortaya koydukları çalışmalarla kazanan ülkemiz oluyor. Sürdürülebilir odaklı uygulamaları olan tüm belediyelerimize gelecek nesiller adına teşekkür ediyorum.
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Emine Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik etti: Dünyaya örnek olacak bir başarı
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