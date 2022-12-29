Fondaş Halk Tv altılı masayı karıştırdı! Küçük ateş püskürdü: İşbirlikçi, siyonist zihniyet mahsulü

CHP'NİN AGD'Yİ TEVAVÜZCÜ İLAN ETMESİ ORTAKLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz haftalarda da CHP Milletvekili Yıldırım Kaya TBMM Genel Kurulu'nda Anadolu Gençlik Derneği'ni 'tecavüzcü' ilan etmiş, Saadet Partili isimler ise 6'lı masadaki ortakları olan CHP'nin vekili için çok sert sözler kullanmıştı.