‘Nobel Barış Ödülü adayımız Erdoğan’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şentop, Ukrayna- Rusya arasındaki barış çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıkladı. Şentop, "Benim bir başvurum var. Başka ülkelerin meclis başkanları ve milletvekillerinin de girişimleri olacak" dedi. Şentop, EYT ile ilgili ise "Meclis'e bu hafta ya da önümüzdeki hafta gelebilir. Ocak ayında Meclis'te değerlendirilir" diye konuştu. Başörtüsüne ilişkin Anayasa düzenlemesiyle ilgili ise, "Başörtüsü düzenlemesi 400'ün üzerine bir oyla Meclis'ten geçebilir diye düşünüyorum" dedi. Seçimle ilgili de, "6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum. Erdoğan'ın aday olma hakkı var" diye konuştu.