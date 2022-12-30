Bilişim, teknoloji ve dijital dönüşüm için 7 müjde: 4 milyar liralık dev destek paketi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"ndaki konuştu: Teknolojide milletimizin heyecanını ve gayretini desteklemek için hazırladığımız müjdeleri paylaşıyoruz.Hazine Destekli Kefalet sistemindeki 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Bu paketle KOBI ölçeğine sahip teknoloji firmalarımızı destekleyeceğiz.1 milyar lira kefalet limitini haiz dijital dönüşümü destekleme paketiyle KOBI'lere dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamaları için personel internet altyapısı kurulumu, donanım ve yazılım desteği vereceğiz.Sektörü geliştirmek, uluslararası işletmecileri ülkemize çekmek için mevzuat çalışması yapıyoruz.AR-GE merkezleri ve teknoloji geliştirmede çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız.Kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısını 2023'te ciddi oranda artıracağız.Kamu bankaları vasıtasıyla 6 ay geri ödemesiz girişimci kredisi vereceğiz.İmalat ve bilişimde ilave istihdam yapan işyerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız.Bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan nitelikli personel ihtiyacı somut olarak görülmeye başlandı. Mesela Togg üretimi yanında bakımı ve idamesi için de daha çok nitelikli teknoloji personeline ihtiyaç olacak. Bu bakımdan Yazılımcı İstihdamı Projemizle Türkiye'nin dijital dönüşümüne de katkı sağlıyoruz. Temel eğitim grubundaki çocuklar ve ebeveynleri için hazırlanan eğitimlere gösterilen yüksek ilgiyi de buna bağlıyoruz. Her yaştan milletimiz topyekûn teknolojik gelişmeleri sahipleniyor. Benim torunum bile evde, 2 yaşında, 3 yaşında aman ya Rabb'im bizi solladı gidiyor. Dijital alana giriş yapan evlatlarımızın ileride neler başarabileceklerini şimdiden hayal edebiliyoruz.Eskidentarih kitapları insanların göçebeliğini yazardı. Şimdi hizmetlerin göçebeliğini konuşuyoruz. Dijital göçebeliğin yaygınlaşması, gençlerimizin katma değeri yüksek bilgi teknolojileri alanında istihdamını kolaylaştırıyor. Biz de fırsatı değerlendirmek için kendimizi bu geleceğe göre hazırlamaya başladık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli başlıkları bilim, iletişim, dijital, verimlilik. Gençlerimizde azmi ve iradeyi görüyorum. 20 yılda altyapımıza yaptığımız büyük yatırımı, yetişmiş insan potansiyelimizle taçlandırarak, Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir giriş yapmayı hedefliyoruz.Hazineve Maliye Bakanlığı bünyesinde başlatılan 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi'ne 5 ayrı bakanlık da destek veriyor. Bugüne kadar 20 bine yakın gencimizin ölçme ve değerlendirme sonuçları işverenlerle paylaşıldı. Kurumlarımızın sahip olduğu teknoloji gücünü gençlerimizi geleceğe hazırlamak için harekete geçiriyoruz.